В Кремле сделали заявление о числе партнеров БРИКС

В качестве стран-партнеров БРИКС рассматриваются сейчас 15 государств. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в интервью Первому каналу.

Ушаков отметил, что лидеры объединения скоро определятся с государствами, которые станут партнерами на первом этапе.

«В настоящее время рассматриваются 15 государств, которые по многим параметрам, по влиянию на региональные, международные дела и по другим параметрам подходят, чтобы мы могли бы рассмотреть их в качестве партнеров», — сказал он.

Помощник президента отметил, что в БРИКС не будут принимать сразу много стран, чтобы объединение не превратилось в аморфную и неработающую структуру.

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Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что не менее 30 государств хотят присоединиться к работе БРИКС.