Вучич получил письмо от Путина

Президент России Владимир Путин отправил письмо своему коллеге из Сербии Александру Вучичу. В нем он поздравил его с 80-летием освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает ТАСС.

В своем письме Путин отметил, что граждане России и Сербии многие века «стояли плечом к плечу в борьбе с общими врагами», а также вместе преодолевали различные испытания. По словам Путина, сегодня важно сохранить эти традиции дружбы, а также заложить их в основу для дальнейшего развития сотрудничества между странами.

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«Примите сердечные поздравления по случаю 80-й годовщины освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Белградская наступательная операция, проведенная восемь десятилетий назад силами Красной Армии и югославскими партизанскими отрядами, является славной страницей нашей общей истории. Тысячи советских солдат, павших в борьбе против нацизма, покоятся на сербской земле. Мы высоко ценим уважение и бережное отношение, с которыми власти и граждане Сербии хранят память о них», — написал он.

Ранее в Сербии заявили о незаинтересованности Белграда в БРИКС.