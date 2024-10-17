Президент Сербии Александр Вучич не заинтересован в членстве в БРИКС. Об этом заявил глава министерства внутренних дел (МВД) страны Ивица Дачич, пишет издание Srbin Info.

По словам чиновника, он вместе с Вучичем выступают за вступление страны в Европейский союз (ЕС). Дачич отметил, что невозможно иметь две стратегические ориентации, «быть одновременно за БРИКС и ЕС».

При этом, глава МВД отметил, что добыча лития со странами ЕС или покупка французских истребителей Rafale не являются полным поворотом Белграда к Западу.

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«Я не думаю, что это что-то, что отклоняет нас от баланса», — заявил Дачич.

Ранее в Москве официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ЕС постоянно заламывает руки Сербии в ходе сотрудничества, в отличие от БРИКС.