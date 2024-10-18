Путин: После смерти Махатмы Ганди и поговорить не с кем

Во время общения с представителями зарубежных СМИ, президент России Владимир Путин вспомнил индийского актера, который умер в 1988 году. Об этом сообщает Telegram-канал «Вы слушали маяк».

Во время интервью с представителями ведущих СМИ из стран БРИКС, Путин пошутил о том, что в России сегодня не посмотреть фильмы с индийским актером Раджей Капуром, который умер еще в 1988 году.

«После смерти Махатмы Ганди и поговорить не с кем, а после смерти Раджа Капура и посмотреть нечего», — заявил он.

Ранее Путин сообщил, что Россия готова к борьбе с НАТО.