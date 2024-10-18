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Путин сообщил, что Россия готова к борьбе с НАТО

Россия готова продолжать борьбу с НАТО. Об этом на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС заявил президент РФ Владимир Путин, слова которого передает ТАСС.

Путин сообщил, что Россия готова к борьбе с НАТО
© РИА Новости
«Когда натовцам надоест с нами воевать, это вы у них спросите. Мы готовы к продолжению этой борьбы. И победа будет за нами!» — заверил президент.

Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы как можно быстрее завершить конфликт на Украине. Путин отметил, что Россия понимает, что украинский конфликт является «раздражителем» в мировых делах, и стремится завершить его как можно скорее. Он заявил, что России нужны условия долгосрочного мира, а не перемирие на некоторое время. При этом, по словам российского лидера, украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, это нельзя назвать переговорами.

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