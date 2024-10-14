Российский политолог Сергей Марков в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление вице-премьера Сербии Александра Вулина о возможности вступления страны в БРИКС.

Ранее Вулин заявил, что Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как реальную альтернативу вступлению в Европейский Союз. В интервью немецкому изданию Berliner Zeitung политик рассказал, что представители Сербии обязательно будут участвовать в грядущем саммите организации в Казани. Он отметил, что для Белграда «было бы безответственным не изучить все варианты», включая членство в БРИКС.

Риторика сербских властей о возможном вступлении страны в БРИКС является попыткой надавить на Евросоюз, считает эксперт.

Если говорить о прогнозе, то, полагаю, Сербия не вступит в БРИКС, а получит статус государства-партнера объединения. На самом деле сербы не хотят вступать в БРИКС – они хотят вступить в Евросоюз, требуют туда их принять. При этом Евросоюз Сербию пока не пускает и требует он нее полностью признать независимость Косово. Но сербы не могут этого сделать, поскольку Косово – это древняя сербская земля. Так, на знаменитом Косовом поле сербы, конечно, потерпели сокрушительное поражение в борьбе с османами, однако проявили при этом колоссальный героизм. И сейчас абсолютное большинство сербов выступает против признания независимости Косово, причем это касается и ряда радикальных группировок. Поэтому если [президент Сербии Александар] Вучич признает независимость Косово, то его просто-напросто в Сербии убьют. Сергей Марков Политолог, директор Института политических исследований

Статус государства-партнера БРИКС, как и Сербия, может получить и Турция, добавил политолог.

«Турция реально хочет вступить в данное объединение, однако лидеры стран БРИКС не хотят ее принимать, поскольку опасаются, что к власти в этой стране после ухода Реджепа Тайипа Эрдогана [с поста президента] может прийти проамериканская коалиция, и тогда получится, что американцы через Турцию смогут блокировать работу БРИКС. В том числе и для подобных случаев и был придуман статус государства-партнера. И Сербы также могут получить этот вариант», - отметил эксперт.

Главной отличительной особенностью БРИКС является наличие у его членов неформального обязательства не вводить санкции друг против друга по инициативе третьих стан, подчеркнул Марков.

«БРИКС – это просто клуб, который отличается от других организаций тем, что у него нет ни секретариата, ни какой-то единой политики. У его членов есть только ряд обязательств друг перед другом. Но все же это клуб великих держав, которые получают большую поддержку своей политики. Это клуб стран, которые берут на себя обязательство не вводить санкции друг против друга по инициативе третьих стан, то есть по инициативе американцев и европейцев», - подчеркнул он.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков в интервью Первому каналу рассказал о договоренности стран-членов БРИКС принять положение о новом статусе — государство-партнер. Он отметил, что государства-партнеры не будут иметь права голоса в БРИКС при рассмотрении ключевых вопросов, однако со временем будут участвовать в деятельности организации более активно.