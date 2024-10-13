Вулин: Сербия может вступить в БРИКС вместо ЕС

Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как реальную альтернативу вступлению в Европейский Союз. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин, пишет Berliner Zeitung.

В интервью немецкому изданию Вулин заявил, что представители Сербии обязательно будут участвовать в грядущем саммите БРИКС в Казани.

«Нет никаких сомнений в том, что присоединение к БРИКС стало реальной альтернативой ЕС», — сказал Вулин.

Он отметил, что для Белграда «было бы безответственным не изучить все варианты», включая членство в БРИКС. Объединение привлекает Саудовскую Аравию, Турцию, другие страны.

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«Почему для Сербии ситуация должна быть иной?» — сказал политик

В начале октября в МИД РФ рассказали, что лидеры более 30 стран подтвердили свое участие в саммите БРИКС в Казани, который пройдет 22-24 октября.