Медведев призвал не доверять Telegram

Заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев призвал не доверять важную информацию мессенджерам, в том числе и Telegram. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Медведева, в Telegram «вообще нельзя» выкладывать важную информацию. При этом он признал, что на расшифровку всей информации в мессенджере потребуется очень много времени.

«А что мы циклимся на все эти ключи и так далее? Я думаю, что все, кто пользуется Telegram или другими мессенджерами, прекрасно понимают, что туда вообще нельзя помещать информацию чувствительную в личном плане, или информацию, которая носит абсолютно закрытый, секретный характер и так далее. А все остальное, если вы этим можете рискнуть, то плевать на то, что у кого-то эти ключи будут», — заявил он.

Медведев заявил о необходимости расширения санитарного коридора РФ до Польши

Ранее основатель Telegram Павел Дуров был задержан во Франции.