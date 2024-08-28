Дурову назначили залог в размере €5 млн

Основателя Telegram Павла Дурова взяли под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции, заявил представитель прокуратуры Парижа. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кроме того, предприниматель должен внести залог в €5 млн, отметили в инстанции.

В ведомстве пояснили, что бизнесмен обвиняется в шести правонарушениях, в том числе в «администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций».

После освобождения под залог Дуров будет обязан отмечаться в полиции два раза в неделю, подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, что предприниматель был задержан вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел из Баку. Париж должен был стать для Дурова транзитной остановкой — у миллиардера был запланирован ужин.