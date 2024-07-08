Выборы во Франции назвали приговором Макрону

Лидер партии «Справедливая России — За правду» Сергей Миронов прокомментировал результаты парламентских выборов во Франции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Миронова, результаты голосования являются «приговором» президенту страны Эммануэлю Макрону. Таким образом депутат оценил победу во Франции коалиции левых партий «Новый народный фронт».

«Выборы во Франции – приговор милитаристской политике Макрона. <...> (Они — прим. ред.) показали мощный запрос общества на перемены. <...> Результаты голосования подтверждают кризис европейских правящих элит, которые не занимаются решением наболевших проблем населения и в значительной степени обслуживают интересы США», — написал он.



Ранее результаты парламентских выборов во Франции прокомментировали в Кремле.