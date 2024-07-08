В Кремле оценили итоги выборов во Франции

Парламентские выборы во Франции являются интересными для российской стороны. Москва на стороне тех партий, кто выступает за восстановление отношений с РФ. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ura.Ru

«Для России лучше победа тех политических сил, которые бы являлись сторонниками усилий по реставрации наших двухсторонних отношений, но пока такой ярко выраженной политической воли мы ни у кого не видим. Поэтому в этом плане особых надежд и особых иллюзий мы не питаем... Мы с большим интересом будем дальше наблюдать за процессом формирования правительства, оформления блоков. Очевидно, что французские избиратели находятся в поиске. Франция — это очень важная страна на европейском континенте. Поэтому, конечно, все, что там происходит, небезынтересно для нас», — сказал представитель Кремля. Газета.Ru

Во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции победила коалиция левых сил «Новый народный фронт». Блок президента Эммануэля Макрона «Вместе!» занял второе место, а правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен оказалось третьим. Говорит Москва