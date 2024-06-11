Президент России Владимир Путин высказался о прекращении зерновой сделки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. По словам Путина, в заключении сделки сыграл важную роль президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. При этом глава государства также добавил, что в завершении соглашения нет вины России.

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«Президент Эрдоган сыграл значимую роль и в заключении, так называемой, зерновой сделки. Не наша вина в том, что она, к сожалению, не была продлена», — заявил он.



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