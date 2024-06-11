Путин прокомментировал желание Турции вступить в БРИКС
Москва приветствует интерес Турции к работе БРИКС, заявил в ходе встречи с министром иностранных дел республики Хаканом Фиданом президент России Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.
Ранее официальные лица Турции заявили, что страна заинтересована во взаимодействии с БРИКС.
Турция захотела вступить в БРИКС
Глава государства отметил, что Россия будет поддерживать стремление Анкары решать общие задачи.
Путин уточнил, что намеревается встретиться в Астане с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, намеченного на начало июля.