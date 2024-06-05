Путин высказался об имперских амбициях

У России нет имперских амбиций, эта страница перевернута. Об этом в рамках встречи с главами мировых информагентства на полях ПМЭФ заявил президент РФ Владимир Путин.

Один из приглашенных журналистов обратил внимание на наличие на мероприятии сразу трех флагов России: Российской империи, СССР и Российской Федерации. Он попросил Путина прокомментировать это.

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Президент, отвечая на вопрос, отметил, что это было решением главы «Газпрома» Алексея Миллера. По словам Путина, он объяснил это тем, что все они являются частью истории России.

«Здесь не надо искать того, чего нет, не надо искать какой-то подтекст, каких-то наших имперских амбиций, их нет, потому что мир меняется быстро. Не надо ничего придумывать на голом месте. То, что было прошло, страница перевернут. Мы смотрим в будущее, основываясь на реалиях сегодняшнего дня, а флаги, которые вы видите это часть нашей истории», — добавил президент.



Путин призвал «ничего не придумывать и не формировать на этих придумках мнение о России и образ врага в ее лице», поскольку этим Запад «только вредит себе».