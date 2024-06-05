Запад во главе с США уже подготовил несколько кандидатов на смену президенту Украины Владимиру Зеленскому, предположил на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге российский лидер Владимир Путин. При этом он отметил, что Вашингтон будет «терпеть» Зеленского еще примерно год.

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До весны, до начала следующего года его будут терпеть, а когда он все сделает, скажут: «До свидания» и поменяют. Несколько кандидатов есть, насколько я понимаю, — допустил Путин.



Глава государства добавил, что администрация Соединенных Штатов сначала вынудит Зеленского принять несколько важных решений. В частности, отметил Путин, руководство Украины заставят понизить мобилизационный возраст до 18 лет. После этого Вашингтон «избавится» от украинского президента, подчеркнул российский лидер.

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Ранее председатель движения «Другая Украина», доктор юридических наук Виктор Медведчук сказал, что Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая, «узурпирует власть» и «множит беззаконие». По словам политика, подобные действия рано или поздно приведут к гибели страны.

Медведчук подчеркнул, что народ страны буквально «отстранили от власти». И руку к этому приложили западные спецслужбы: США и Великобритании.