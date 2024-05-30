Лавров назвал главный принцип для переговоров по Украине

Предстоящие договоренности об урегулировании конфликта вокруг Украины должны основываться на принципе равной и неделимой безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

По его словам, переговоры должны опираться на принцип неделимости безопасности и реалии на земле. Так глава внешнеполитического ведомства ответил на вопрос, существует ли возможность ускорения процесса политического урегулирования ситуации. Говоря о возможном созыве мирной конференции по урегулированию украинского конфликта с участием Москвы и Киева, дипломат заявил, что она могла бы стать продолжением усилий Китая по созданию условий для выхода из кризиса.

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Лавров указал, что РФ разделяет позицию КНР о необходимости устранения первопричин конфликта с учетом законных интересов всех сторон и последующим выходом на договоренности на основе принципа равной и неделимой безопасности. Министр высоко оценил «конструктивную линию Пекина в контексте украинского кризиса».