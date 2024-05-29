Захарова высмеяла признание США в причастности к так называемой формуле мира

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о причастности США к выработке так называемой формулы мира Владимира Зеленского.

«Капитан Очевидность», — сказала она в комментарии ТАСС.

Ранее в Белом доме признали, что США причастны к выработке «формулы мира» Зеленского.

Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по Украине возможны только с учётом сегодняшних реалий в зоне специальной военной операции.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Москва не имеет причин для ведения диалога по так называемой формуле мира Зеленского, которая представляет собой нереалистичный ультиматум России.