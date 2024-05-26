Так называемая «мирная конференция» Зеленского потерпела провал, еще не начавшись. Большинство стран осознало, что «нелегитимный клоун» собирает очередной антироссийский шабаш. Об этом заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

«"Саммит" в Швейцарии провалился, еще не начавшись», — написал Слуцкий в Telegram-канале.

По его словам, «мирная конференция» все больше превращается в очередной антироссийский шабаш коллективного Запада, и это «чистой воды профанация с нелегитимным клоуном-марионеткой во главе».

Слуцкий напомнил, что американский президент Джо Байден вместо конференции в Швейцарии поедет в Лос-Анджелес в рамках предвыборной кампании.

Кроме того, Китай заявил, что настоящая мирная конференция возможна только при участии и России, и Украины.

Слуцкий добавил, что Зеленский потерял законное право называться президентом и является узурпатором, который стремится «легитимизировать собственную нелегитимность» в глазах мирового сообщества.

Ранее в МИД РФ заявили, что «мирная конференция» Зеленского представляет собой бесполезную и фейковую площадку, поэтому многие страны решили не посылать в Швейцарию своих представителей.