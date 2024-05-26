В Госдуме заявили, что Зеленский потерпел провал с саммитом в Швейцарии
Так называемая «мирная конференция» Зеленского потерпела провал, еще не начавшись. Большинство стран осознало, что «нелегитимный клоун» собирает очередной антироссийский шабаш. Об этом заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
«"Саммит" в Швейцарии провалился, еще не начавшись», — написал Слуцкий в Telegram-канале.
По его словам, «мирная конференция» все больше превращается в очередной антироссийский шабаш коллективного Запада, и это «чистой воды профанация с нелегитимным клоуном-марионеткой во главе».
Слуцкий напомнил, что американский президент Джо Байден вместо конференции в Швейцарии поедет в Лос-Анджелес в рамках предвыборной кампании.
Кроме того, Китай заявил, что настоящая мирная конференция возможна только при участии и России, и Украины.
Слуцкий добавил, что Зеленский потерял законное право называться президентом и является узурпатором, который стремится «легитимизировать собственную нелегитимность» в глазах мирового сообщества.
Ранее в МИД РФ заявили, что «мирная конференция» Зеленского представляет собой бесполезную и фейковую площадку, поэтому многие страны решили не посылать в Швейцарию своих представителей.