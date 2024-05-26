Многие государства отказались от участия в «мирной конференции» Зеленского, поскольку прагматично оценивают данную бесполезную и фейковую площадку. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

Сейчас Мирошник находится с визитом в Египте. Он пообщался с журналистами в кулуарах мероприятия, прошедшего накануне в Русском доме в Каире. В частности, была затронута тема отношения стран к так называемой «мирной конференции» Зеленского.

Мирошник отметил, что отказ многих государств от участия в «конференции» говорит об их прагматичном взгляде на вещи и понимании, ради чего организуется данное мероприятие.

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«Адекватное восприятие абсолютно фейковой площадки, которую пытаются продвинуть украинцы, поддерживаемые американцами и британцами, которые никакого отношения к самому процессу урегулирования не имеют», — сказал Мирошник.

Он добавил, что нет смысла участвовать в конференции, поскольку так называемая «формула Зеленского» ни к чему не ведет, и данный формат «не имеет какого-либо смысла без участия второй стороны».

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