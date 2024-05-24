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Песков прокомментировал закрытие ICQ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал закрытие ICQ. Об этом сообщает ТАСС.

Песков рассказал об опыте использования Кремлем «аськи»
© РИА Новости

По словам Пескова, когда этим сервисом пользовались в Кремле. Однако в какой-то момент ICQ был заменен на более продвинутые мессенджеры.

«Были времена, когда пользовались. Но потом по развитию сервис отстал от конкурентов», — заявил он.

Ранее стало известно, что VK закрывает мессенджер ICQ 26 июня. Работавшие над ICQ сотрудники, по словам представителей компании, будут направлены на развитие VK Мессенджера.

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