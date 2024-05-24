Мессенджер ICQ прекращает работу

Мессенджер ICQ прекратит работу с 26 июня. Об этом сообщается на сайте VK.

Там указали, что в ближайшее время намерены сфокусироваться на развитии VK Мессенджера для пользователей и корпоративного сервиса на базе платформы VK WorkSpace для бизнеса. Для реализации этих целей к процессу «присоединятся сотрудники ICQ».

«Сервис приостановит работу с 26 июня», — говорится в тексте.

Напомним, что ICQ входит в портфель активов VK с 2010 года. Последний раз мессенджер обновлялся в 2020 году в связи с самоизоляцией из-за пандемии COVID-19.