Захарова ответила на заявление Бербок о борьбе «половины мира против Путина»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что «половина мира борется за мир, и только Путин не хочет этого». Об этом она сообщила в своем Telegram-канале, со ссылкой на шоу Владимира Соловьева.

По словам Захаровой, Бербок может считать «что есть больше, чем две половины мира». Свои слова представитель МИД РФ обосновала тем, что для Бербок «нормально разворачиваться на 360 градусов».

«Половина мира, сказала Анналена Бербок, каждый день работает только над тем, чтобы отстаивать мир. А ведь возможно, что у Анналены Бербок и не две половины мира? У нее же может быть их много! Ведь в ее системе координат совершенно нормальным считается кардинальный поворот на 360 градусов. Она же говорила, что страны находятся на расстоянии друг от друга на сотни тысяч километров. Поэтому, наверное, в ее системе координат есть место и для “половины мира”», — заявила дипломат.

Ранее Бербок заявила, что «каждый день половина мира работает над достижением мира, но для этого нужен российский президент, который, не желает говорить».