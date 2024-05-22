Бербок заявила, что руководство РФ «не желает» мирных переговоров

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок утверждает, что руководство России якобы не желает вести диалог о мирных переговорах по Украине.

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Такое заявление она сделала в интервью ZDF.

«Половина мира каждый день работает только над тем, чтобы отстаивать мир. Но для этого также нужен российский президент, который, как ни печально, совсем не желает говорить», — сказала Бербок.

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Министр также добавила, что подтверждением её слов якобы служат учения ВС России с нестратегическим ядерным оружием.