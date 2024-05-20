Путин освободил посла в Албании от обязанностей

Российский президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от обязанностей посла РФ в Албании Михаила Афанасьева. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что соответствующий указ уже был опубликован на сайте правовых актов.

«Освободить Афанасьева Михаила Юрьевича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Албании», — сказано в документе.

Ранее Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента.