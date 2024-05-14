Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента

В России подписали указы о назначениях в руководстве администрации президента. Свою подпись под документами поставил глава государства Владимир Путин, говорится на сайте Кремля.

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В частности, Алексея Дюмина назначили помощником главы государства. В феврале 2016 года он стал губернатором Тульской области. Пост руководителя АП сохранил Антон Вайно, его первые заместители — Алексей Громов и Сергей Кириенко.

Также своими указами президент назначил Игоря Левитина спецпредставителем по международному сотрудничеству в сфере транспорта, Дмитрия Пескова пресс-секретарем президента РФ и замглавы его администрации.

Максим Орешкин повышен в должности с помощника президента до замглавы АП РФ. Елена Ямпольская назначена советником президента. Кроме того, Путин переназначил прежних полпредов в федеральных округах.

Накануне Госдума утвердила Дениса Мантурова первым заместителем председателя правительства. За него проголосовал 431 депутат. Также Госдума в ходе пленарного заседания приняла проект постановления об утверждении Татьяны Голиковой заместителем председателя правительства России по социальным вопросам.