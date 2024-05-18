Политика Парижа в отношении бывших колоний и «заморских территорий» зашла в тупик. Местные жители считают, что французские власти намерены лишить их права на самоопределение и требуют не допустить «реколонизации». Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Призываем Париж воздерживаться от необоснованного применения насилия в отношении протестующих, обеспечить соблюдение прав и свобод коренного населения Новой Каледонии и других подконтрольных ему заморских территорий», — сказано в заявлении.

В МИД РФ отметили, что «не в наших правилах вмешиваться во внутренние дела иностранных государств», однако, очевидно, что трагические события в Новой Каледонии вызваны недовольством коренных жителей – народа канаков, составляющего около 40% местного населения.

Захаров подчеркнула, что политика Франции в отношении ее бывших колоний, переименованных в заморские территории, заходит в тупик. Процесс деколонизации, запущенный в 1960-е годы, не доведен до конца.

Эксперт объяснил беспорядки во французской Новой Каледонии

В МИД напомнили, что сейчас Франция управляет 13 заморскими территориями, а также «пытается вмешиваться во внутренние дела своих бывших колоний по всему миру».

«Оккупируя на протяжении веков десятки стран Африки, Азии и Латинской Америки, подвергая их народы жестокой эксплуатации, французы совершили на этих территориях многочисленные военные преступления и преступления против человечности», — отметила Захарова.

13 мая в столице французской Новой Каледонии прошла многотысячная акция протеста против колониальной политики Франции. Манифестации переросли в массовые беспорядки. Погибли несколько местных жителей и полицейских, ранены десятки.

Поводом для протестов стало рассмотрение во французском парламенте законопроекта, призванного предоставить избирательные права всем, кто проживает на острове более 10 лет. Противники этой инициативы считают, что Париж пытается лишить канаков права на самоопределение и провести «реколонизацию».