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Число погибших в Новой Каледонии на фоне беспорядков выросло до шести

Число погибших во французской Новой Каледонии на фоне беспорядков, организованных сторонниками независимости, возросло до шести. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Выросло число погибших в Новой Каледонии на фоне беспорядков
© globallookpress.com
«Мужчина погиб и ещё два человека были ранены в ходе перестрелки… Речь идёт о шестом погибшем с начала беспорядков», — указывается в материале.

Уточняется, что на заявление о стрельбе выехали жандармы, три человека были доставлены в больницу, двое из них — с серьёзными ранениями.

Эксперт объяснил беспорядки во французской Новой Каледонии

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров спрогнозировал в беседе с RT, как будет развиваться ситуация с беспорядками в Новой Каледонии.

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