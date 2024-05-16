Путин оценил роль Китая в урегулировании конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что РФ ценит позицию Китая по Украине и роль Пекина в урегулировании конфликта. Его слова приводит агентство Синьхуа.

Путин назвал позицию КНР по Украине «объективной, справедливой и сбалансированной».

«Россия ценит это и приветствует, чтобы Китай продолжал играть важную и конструктивную роль в политическом урегулировании проблемы», — добавил он.

Также президент подчеркнул, что РФ привержена разрешению конфликта на Украине путем политических переговоров и готова продемонстрировать честность.

Ранее заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква отверг план КНР по урегулированию конфликта, заявив, что Киев не примет никаких других планов, кроме собственного.