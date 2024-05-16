Киев отверг план КНР по урегулированию конфликта

Киев не примет какие-либо другие планы мирного урегулирования конфликта с Россией, в том числе китайский, кроме своего собственного. Такое заявление сделал заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква, передает РИА «Новости».

По его словам, «никаких других планов по урегулированию конфликта на Украине быть не может», кроме так называемой формулы мира, предложенной Владимиром Зеленского.

«Война идет на территории Украины, а не на территории других стран», — пояснил Жовква.

При этом он указал, что Киев готов учитывать предложения других государств при разработке своего мирного плана.

Си Цзиньпин заявил, что Китай продолжит содействовать достижению мира на Украине

Ранее Китай предложил план по урегулированию российско-украинского конфликта, который состоит из 12 пунктов. В частности, документ призывает к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран и обмену военнопленными. «Формула мира» Зеленского состоит из десяти пунктов. В них Киев требует выведения войск РФ с территории Украины, прекращения боевых действий, освобождения всех пленных и депортированных, радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической сохранности.