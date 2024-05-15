Путин прибыл с визитом в Китай
Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Китай. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что эта поездка в Китай стала первым подобным визитом Путина после переизбрания на пост президента. Планируется, что российский президент пробудет в КНР два дня. Сначала Путин посетит Пекин, а на второй день визита отправится в административный центр провинции Хэйлунцзян — Харбин.
В ходе визита Путин также встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны рассчитывают подписать несколько соглашений и документов, после чего выступят с совместным заявлением.
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