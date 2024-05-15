Путин дал интервью китайскому Синьхуа: главные заявления президента России

В преддверии визита в КНР президент РФ Владимир Путин дал интервью китайскому информагентству Синьхуа. NEWS.ru собрал главные заявления российского лидера.

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Чего РФ добивается на Украине

Россия открыта к диалогу по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил Владимир Путин в интервью Синьхуа. Однако он подчеркнул, что переговоры должны учитывать интересы Москвы и проводиться одновременно с обсуждением глобальной стабильности и надежных гарантий безопасности.

«Вкупе с серьезным разговором о глобальной стабильности, о гарантиях безопасности и для противоборствующей стороны, и, конечно, для России. Причем это должны быть надежные гарантии», — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что надежность гарантий Запада перед Россией является проблемным вопросом. По словам Путина, правящие круги этих стран предпочитают устраивать миропорядок не на основе международного права, а на правилах, которых никто не видел, и которые меняются в угоду тем, кто их придумывает.

Владимир Путин также назвал реалистичными и конструктивными предложенные Пекином шаги по мирному урегулированию. Недавно высказанные председателем КНР Си Цзиньпином дополнительные четыре принципа разрешения конфликта он счел органичными. Российский президент при этом посетовал, что эти инициативы не поддерживают Киев и его западные покровители. По словам Путина, китайские предложения могли бы стать основой для политико-дипломатического процесса, приемлемого для России.

«Мы положительно оцениваем подходы Китая к урегулированию украинского кризиса. В Пекине прекрасно понимают его первопричины и глобальное геополитическое значение», — подчеркнул Путин.

Как развиваются отношения РФ и КНР

На фоне экономический неприятностей Запада Россия и Китай показывают успехи в своем торговом взаимодействии, также заявил Владимир Путин. По его словам, выбранный курс на следование национальным интереса и суверенность оказался стратегически правильным.

Путин также отметил стремительные темпы, которыми развиваются торговые отношения Москвы и Пекина. По его мнению, они демонстрируют устойчивый иммунитет к кризисным явлениям и внешним вызовам.

«Наши страны давно сделали осознанный выбор в пользу равноправных и взаимовыгодных экономических связей», — добавил глава российского государства.

Президент РФ обратил внимание на то, что ШОС и БРИКС «прочно утвердились в качестве ключевых опор формирующегося многополярного миропорядка». Он отметил, что у России и стран-участниц объединения совпадают позиции по ключевым вопросам мировой повестки. При этом государства ШОС и БРИКС отвергают попытки Запада навязать им основанный на лжи и лицемерии порядок. В текущем году ожидается появление новых участников БРИКС, указал российский президент. Одной из целей России, как председателя объединения в этом году, является их органичная интеграция и укрепление авторитета сообщества в глобальных делах, уточнил он.

Президент РФ сообщил, что Москва и Пекин в рамках культурного сотрудничества хотят развивать песенный конкурс «Интервидение». Страны намерены вместе содействовать развитию этого нового формата.

«Китай выступает в качестве ключевого партнера этого проекта, направленного на приумножение и популяризацию национальных песенных школ», — рассказал российский лидер.

Владимир Путин назвал главу КНР Си Цзиньпина мудрым и дальновидным руководителем. Он подчеркнул, что в основе сотрудничества России и Китая всегда лежали принципы равноправия и доверия, поэтому Москва открыта для работы с Пекином. Путин считает Китай «добрым соседом и надежным другом», отношения с которым сейчас достигли наивысшего уровня.

«Сегодня мы понимаем, насколько мощный импульс всестороннему стремительному развитию дает сопряжение взаимодополняющих преимуществ», — подчеркнул российский лидер.

По мнению Путина, очень важно многоплановое развитие российско-китайских связей. Оно отвечает коренным национальным интересам двух стран. В особенности, в рамках совместных усилий по укреплению суверенитета и защите территориальной целостности.

Путин напомнил, что этот год является особенным для двух стран. Со дня образования КНР 1 октября исполняется 75 лет. Причем СССР первым признал ее на второй день существования. Установлению дипломатических отношений между Россией и Китаем также исполняется 75 лет.