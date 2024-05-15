Захарова пожелала выздоровления премьеру Словакии Роберту Фицо

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пожелала скорейшего выздоровления премьер-министру Словакии Роберту Фицо, который ранее стал жертвой покушения. Фрагмент своего выступления в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» дипломат выложила в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, Фицо является другом России, который не боится озвучивать свою точку зрения, даже если она не совпадает с общепринятой позицией в странах Запада. Она также пожелала политику скорейшего выздоровления.

«Желаем скорейшего выздоровления премьер-министру Словакии Роберту Фицо. Мы знаем его как друга России, который в это драматическое историческое время, переломный момент в истории человечества не боится высказывать свою точку зрения, которая нередко не совпадает с мейнстримом “коллективного запада”», — заявила она.

Ранее Роберт Фицо был госпитализирован после того, как получил огнестрельные ранения на улице в Гандлове.