На премьер-министра Словакии совершено покушение

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был тяжело ранен в результате нападения. Об этом сообщает издание Pravda.

Инцидент произошел после заседания правительства Словакии в Гандлове, когда Фицо вышел к общественности. В этот момент началась стрельба, в результате политик получил огнестрельные ранения. Отмечается, что нападавший был задержан.

По имеющейся информации, состояние Фицо оценивается как очень тяжелое — сейчас премьера везут в больницу. Согласно сообщению источника, премьер получил несколько ранений в области груди и живота.

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«По словам очевидцев, Фицо подошел к людям и прозвучало несколько выстрелов. После них Фицо упал на землю. Нападавшего тут же задержала полиция. Премьер-министра доставляют на вертолете в больницу Братиславы», — сообщает источник.

Ранее Фицо заявил, что разочаровался в Евросоюзе.