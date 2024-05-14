Ушаков прокомментировал позицию Китая по конфликту на Украине

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва считает позицию Китая по конфликту на Украине «взвешенной». Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Ушаков сделал во время разговора с журналистами. По его словам, в Китае понимают причины начала конфликта, а также призывают не обсуждать ситуацию без участия России.

«Мы отмечаем взвешенную позицию Пекина по украинскому кризису, в Пекине понимают истинные причины его возникновения. <...> Главное, у китайцев есть понимание — это постоянно подчеркивают в контактах — что без России что-то обсуждать в украинском контексте, с одной стороны, контрпродуктивно, а с другой стороны, вообще не имеет никакого смысла», — заявил он.

Назван состав делегации Путина во время визита в Китай

Ушаков также добавил, что тема конфликта на Украине будет поднята во время визита президента России Владимира Путина в Китай.

Ранее кандидат на пост министра иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об ожиданиях от визита Путина в Китай.