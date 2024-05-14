Лавров рассказал об ожиданиях от визита Путина в Китай

Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Китай укрепит совместную работу Москвы и Пекина. Об этом заявил кандидат на пост министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Совета Федерации, где завершаются консультации по его переназначению на должность. ТАСС

«Москва и Пекин играют важнейшую, уравновешивающую, балансирующую роль в мировых делах. И я уверен, что предстоящий визит президента России в Китайскую Народную Республику укрепит эту нашу совместную работу», — заявил Лавров. Lenta.ru

По его словам, у России и Китая много союзников в мире, их число будет расти. Москва и Пекин заинтересованы в том, чтобы быть лидерами по установлению демократичного миропорядка, отметил Лавров. Газета.Ru