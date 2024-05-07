Лукашенко и Путин обсудят организацию использования ядерного оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным организацию использования ядерного оружия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на белорусское агентство Белта.

По его словам, разговор состоится 8 мая. В ходе переговоров Лукашенко и Путин обсудят координацию между странами при применении войск с использованием ядерных спецбоеприпасов.

«Мероприятия будут проводиться на общем оперативно-стратегическом фоне с отработкой в том числе российскими войсками применения нестратегического ядерного оружия. В получении оперативной информации нам помогут воинские части Московского и Ленинградского военных округов, а также силы и средства Балтийского флота, размещенные в Калининградской области», — заявил он.

Ранее Лукашенко заявил, что мир как никогда близок к ядерной войне.