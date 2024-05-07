Лукашенко заявил, что мир как никогда близок к ядерной войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня мир близок к началу ядерной войны, как никогда ранее. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По его словам, эскалация международных отношений происходит из-за заявлений западных политиков. При этом Лукашенко считает, что напряженность растет не только в Европе, но и во всем остальном мире.

«Глава государства подчеркнул, что мир никогда не подходил так близко к порогу ядерной войны, как сейчас», — сообщило белорусское государственное агентство Белта.

Ранее Минобороны России сообщило о подготовке к учениям по применению нестратегического ядерного оружия.