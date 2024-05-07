Песков: Россия не хочет вмешательства других стран в свои избирательные процессы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не хочет вмешательства других стран в свои избирательные процессы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Sky News.

Такое заявление Песков сделал во время разговора с корреспондентом Sky News в Большом Кремлевском дворце. По его словам, Кремль имеет право проводить президентские выборы «так как мы хотим».

«Мы выбираем свой парламент. Мы выбираем своего президента. Мы голосуем за президента или не хотим голосовать за президента, и мы настаиваем, что имеем право делать это так, как мы того хотим. И мы не хотим, чтобы какая-либо страна вмешивалась в наш выбор и в наши предпочтения», — заявил он.

Ранее Песков не стал отвечать о своей дальнейшей работе в Кремле.