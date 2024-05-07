Песков ответил на вопрос о своей дальнейшей работе в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о своей дальнейшей работе в Кремле.

По его словам, «это уже не наше решение», при этом Песков пояснил, что до инаугурации президента России Владимира Путина пока не складывал свои полномочия, передает ТАСС. И пошутил: «Если вы считаете, что я это должен сделать до инаугурации, скажите об этом».

Напомним, инаугурация Путина назначена на 7 мая. В апреле пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что инаугурация Владимира Путина пройдет «с определенными нюансами».