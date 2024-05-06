МИД России назвал причину вызова посла Франции

МИД России вызвал посла Франции в стране Пьера Леви, ему было заявлено о деструктивной и провокационной линии Парижа. Об этом сообщается на сайте дипведомства.

Там отметили, что в последнее время во Франции звучат «все более воинственные заявления властей страны». Кроме того МИД РФ получает «информацию о возрастающей вовлеченности Парижа в конфликт на Украине».

МИД Чехии вызвал посла России

«В связи с этим 6 мая в ведомство был вызван Леви. С российской стороны были изложены принципиальные оценки деструктивной и провокационной линии Парижа, ведущей к дальнейшей эскалации конфликта», — говорится в тексте.

Также в МИД подчеркнули, что «попытки властей Франции создать своими безответственными заявлениями о возможной отправке западных воинских контингентов на Украину некую "стратегическую неопределенность" для России обречены на провал». В ведомстве заверили, что, несмотря ни на что, цели и задачи СВО будут выполнены.

Ранее МИД Франции опроверг сообщения об отправке солдат Иностранного легиона на Украину.