МИД Франции отреагировал на сообщения об отправке Иностранного легиона на Украину

МИД Франции опроверг сообщения об отправке солдат Иностранного легиона на Украину. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соцсети ведомства.

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Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил в интервью зарубежным СМИ, что Париж направил солдат Иностранного легиона на Украину. В МИД Франции, комментируя это, назвали такие сообщения «кампанией по дезинформации».

«Нет, Париж не отправлял войска на Украину», — указали в ведомстве.

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сделает все, чтобы Россия «не выиграла эту войну». Затем он сообщил, что главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но пока не пришли к соглашению по этому вопросу. При этом часть стран сразу после этого поспешила заверить, что не станет отправлять своих военных в Киев. В частности, об этом сказали в Риме, Берлине, Вашингтоне и Лондоне. Позже Макрон заявил, что Париж никогда не возьмет на себя инициативу в боевых действиях на Украине и не организует наступление.