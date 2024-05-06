Ушаков: Кремль придает большое значение встрече Путина и Пашиняна

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Кремль придает большое значение предстоящей встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Ушакова, эта встреча поможет «расставить многие точки над i» в вопросе двусторонних отношений. Он подчеркнул, что Кремль рассчитывает на откровенный разговор между лидерами двух стран.

«За последнее время в отношениях между Россией и Арменией накопились проблемные вопросы, которые, как мы ожидаем, будут откровенно обсуждены между лидерами», — заявил Ушаков.

Он также добавил, что Путин и Пашинян почти не общались с конца 2023 года. За это время, по словам Ушакова, между странами накопилось много важных вопросов.

«Критика раздается и в адрес России, и в адрес ОДКБ. Что касается ОДКБ, то вы знаете, что Армения де-факто заморозила свое участие, хотя пока не отказывается от полного участия в этой организации. Но они не участвуют в учениях и собираются воздерживаться от финансирования ОДКБ. Параллельно в Армении демонстративно развивается диалог с Западом, в том числе, рассматриваются различные варианты присоединения к Евросоюзу, активизируются связи по НАТОвской линии», — подытожил он.

Напомним, что встреча Путина и Пашиняна запланирована на 8 мая, когда премьер-министр Армении посетит Москву для участия в юбилейном саммите ЕАЭС.