Анонсирована встреча Путина с Пашиняном

Президент РФ Владимир Путин 8 мая, сразу на следующий день после инаугурации, примет участие в первом крупном международном мероприятии - в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). В Москву приедут премьер-министр Армении, президенты Беларуси, Казахстана и Киргизии. И ожидается, что после саммита Путин проведет с Пашиняном встречу. Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Представитель Кремля указал на то, что за последнее время в отношении двух стран накопилось много проблемных моментов, и ожидается, что они откровенно будут обсуждаться в ходе переговоров.

"Вы знаете, что сам Пашинян в апреле заявлял, что отношения с Москвой переживают не лучшие времена, в последнее время заметно сократились контакты между нашими странами на различных уровнях, критика раздается и в адрес России, и в адрес ОДКБ", - напомнил Ушаков, отметив, что Армения де-факто заморозила свое участие в ОДКБ.

В это же время, по словам Ушакова Ереван демонстративно развивает диалог с Западом, в том числе рассматриваются различные варианты присоединения Армении к Евросоюзу, активизировались связи и по линии НАТО. И все это станет предметом переговоров президента России и премьера Армении. Отметим, что лидеры не виделись давно. Так, последний их контакт состоялся в конце декабря 2023 года в Санкт-Петербурге, на заседании Высшего Евразийского экономического совета.