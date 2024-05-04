Стали известны зарубежные лидеры, которые приедут в Москву на День Победы

В Москву на празднование Дня Победы приедут главы четырех государств. Это президенты Гвинеи-Бисау, Казахстана, Лаоса и Таджикистана. Таковы официальные данные на субботу, 4 мая, сообщает Telegram-канал «Пул №3».

Приезд лидера Таджикистана Эмомали Рахмона подтвердил источник в исполнительном аппарате главы государства, передает РИА Новости.

Накануне Рахмон общался с российским коллегой Владимиром Путиным и получил от него приглашение принять участие в неформальной встрече глав СНГ и мероприятиях по случаю Дня Победы. Из-за этого праздничные мероприятия в Душанбе перенесли на 8 мая.

В субботу ТАСС распространил заявление, что президенты Лаоса Тхонглун Сисулит и Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало приедут в Россию и будут участвовать в параде Победы 9 мая. Также 8-9 мая планируется визит в Москву лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом агентству сообщили в посольствах стран.