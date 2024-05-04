Президент Гвинеи-Бисау примет участие в параде Победы 9 мая

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало приедет в Россию, чтобы принять участие в параде Победы 9 мая. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посольство республики в Москве.

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«Да, он будет присутствовать на параде 9 мая», — отметили в диппредставительстве.

Накануне стало известно, что президент Лаоса Тхонглун Сисулит приедет с визитом в РФ для того, чтобы посетить парад в честь 79-летия Победы в Москве 9 мая.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что День Победы 9 Мая является священным событием для всех граждан РФ.

В пятницу, 3 мая, ГИБДД перечислила улицы, которые перекроют в Москве из-за парада. В частности, 5 и 9 мая, начиная с 5:30 утра и до окончания мероприятия закроют Тверскую, Моховую, Большую Никитскую улицу, Охотный ряд, Театральный проезд и еще ряд улиц в центре города.

Ранее в Узбекистане оскорбившему президента за участие в Параде Победы дали срок.