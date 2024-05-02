Захарова отреагировала на удаление статьи в Reuters о словах Кэмерона об ударах по РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала удаление публикации информационного агентства Reuters о словах главы британского МИД Дэвида Кэмерона. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Напомним, что в статье передавались слова Кэмерона о том, что Украина имеет право атаковать территорию России с помощью британского оружия. По мнению Захаровой, Кэмерон действительно мог сделать подобное заявление.

«На наших глазах разворачивается “чисто английское убийство”. Уверена, он это сказал. Но резонанс, который вызвало данное заявление, вынудило Лондон дать заднюю и принести в жертву Reuters», — заявила она.

Напомним, что такое заявление Кэмерон сделал во время своего визита в Киев. Слова дипломата передало агентство Reuters, но позже публикация была удалена — редакция заявила, что авторы пересмотрят текст и позже выпустят отредактированную версию.