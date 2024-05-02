Политолог Сергей Марков в разговоре с Рамблером прокомментировал расширение Министерством финансов США антироссийских санкционных мер, а также высказался о возможном ответе Москвы и ее партнеров на подобные действия Вашингтона.

Ранее Минфин США расширил связанный с Россией санкционный список, передавал ТАСС. Ведомство включило в ограничительный список 29 физических и 250 юридических лиц, связанных с Россией. Кроме того, под санкции попали лоукостер «Победа» и 16 морских судов. Также Минфин распространил ограничения на автозавод «Урал», заводы электроники «Протон» и «Электроприбор», компании группы «Сибантрацит» и другие. Более того, санкции наложены на Войска радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ. Уточняется, что вторичные санкции затронули людей и компании из третьих стран, в том числе Азербайджана, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Китая.

Санкционная политика США не привела к обрушению российской экономики - хорошо известно, что она растет даже больше, чем европейская, но в принципе у этой санкционной политики много «успехов». Так, за время ее действия российские бизнес-структуры и простые граждане потеряли, по всей видимости, десятки или сотни миллионов долларов. Во всяком случае, миллионы российских граждан потеряли свои деньги за счет этой санкционной политики. Однако поскольку большинство стран мира не видят ее справедливой, то они предпочитают на этом зарабатывать, помогая России обходить санкции. Поэтому сейчас основные усилия в рамках санкционной политики направлены на расширение санкций на нероссийские субъекты. Это главное направление, которое в дальнейшем будет развиваться. Сергей Марков Политолог, директор Института политических исследований

Эксперт назвал ситуацию с введением вторичных санкций США «большой и глобальной борьбой».

«Но главная проблема для США заключается в том, что в рамках этой санкционной войны они вынуждены воевать уже более чем с половиной человечества. Поэтому, по всей видимости, США в конечном итоге надорвутся от своих вторичных санкций», — сказал политолог.

Марков вместе с тем ответил на вопрос касательно перспектив развития сотрудничества России с ее партерами на фоне ситуации с санкциями. По словам специалиста, в дальнейшем при проведении сделок можно будет активнее использовать счета-прокладки и фирмы-посредники.

«Партнерство можно развивать за счет формирования специально уполномоченных структур – тех, которые в принципе будут защищены от американских или европейских санкций. Условно говоря, будет формироваться не одна прокладка, как раньше, не две, как сейчас, а пять. Проследить все пять прокладок крайне сложно», — отметил эксперт.

Главные торговые партнеры России, такие как Китай или Турция, относятся к ситуации с антироссийскими санкциями предельно прагматично, подчеркнул Марков.

«Они воспринимают все это, как часть реальности. Эти страны привыкли к тому, что идут большие битвы, и они вынуждены не заниматься морализаторством, а соответственно реагировать на санкции. Когда идет дождь – вы надеваете плащ», — сказал эксперт.

Госдепартамент США ранее назвал цель введения новых санкций в отношении России.