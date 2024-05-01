США расширили связанный с Россией санкционный список

Министерство финансов США расширило санкционный список, связанный с Россией. Об этом пишет ТАСС.

По данным источника, ведомство включило в ограничительный список 29 физических и 250 юридических лиц, связанных с Россией. Кроме того, под санкции попали лоукостер «Победа» и 16 морских судов.

Также Минфин распространил ограничения на автозавод «Урал», заводы электроники «Протон» и «Электроприбор», компании группы «Сибантрацит» и другие. Более того, санкции наложены на Войска радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ.

Уточняется, что вторичные санкции затронули людей и компании из третьих стран, в том числе Азербайджана, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Китая.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что надежды Запада на то, что мировое сообщество отвернется от Владимира Путина из-за санкций, беспочвенны. По мнению Джонсона, российский президент из-за этого становится только сильнее и популярнее.