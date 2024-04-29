В Совфеде предупредили об угрозе войны с НАТО

Запад может начать прямой военный конфликт с Россией из-за ухудшения положения ВСУ на линии боестолкновения. Так считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

Пушков отметил в Telegram-канале, что западный альянс переходит к новой фазе конфронтации с Россией.

«Она может привести к ее переходу от опосредованной войны в прямое военное столкновение между НАТО и Россией», — написал Пушков.

По его словам, провал украинского контрнаступления и ухудшение военного положения Украины привели к подготовке НАТО к прямому участию в военной кампании. После 2 лет украинского кризиса на Западе побеждает «партия войны»

Столтенберг заявил, что НАТО не ищет конфликта с РФ

На это указывают высказывания президента Макрона о готовности Франции направить войска на Украину, заявления премьера Риши Сунака о переводе британской экономики на военные рельсы и выделение американской помощи Киеву.

Кроме того, в эту же канву укладываются поставки Киеву дальнобойных ракет и вероятность того, что западные летчики будут управлять истребителями F-16 на Украине.

Ранее украинский политик Виктор Медведчук заявил, что Украина имела смысл только будучи нейтральным государством.