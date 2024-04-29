Украинская государственность потеряла смысл в тот момент, когда Зеленский по наущению Джонсона и Байдена отказался от нейтрального статуса республики. Об этом заявил лидер запрещенной украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Украина как государство имела смысл в Европе именно благодаря нейтралитету и независимости, но Зеленский нейтралитет и независимость подарил Байдену и Джонсону», — написал Медведчук в блоге на платформе «Смотрим».

По его словам, в результате украинская государственность утратила смысл. России не собирается терпеть враждебное государство на границе, а НАТО и ЕС никогда не примут Украину. Страна превратилась «в серую зону противостояния России и Запада».

«О каком укреплении государственности Украины можно говорить?» — задался вопросом Медведчук.

По его словам, украинская «элита» богатеет на войне и «рыдает от умиления доблестью наших солдат», но «своих детей в окопы посылать не спешит».

Медведчук высказался о плане Запада по России

При этом Запад делает из «совершенно обнаглевшего клоуна» Зеленского жертву, которая кричит, что Россия «хочет уничтожить всех украинцев». США и союзники заинтересованы не в силе Киева, а в слабости России. Запад вкладывает сотни миллиардов не в экономику и жизнь Украины, а в убийство украинцев.